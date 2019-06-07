Девочка утонула в ванне в Караганде
На момент обнаружения, в квартире находился 30-летний отец ребенка.
Фото : pxhere.com7 июня 2019, 15:38
В Караганде девочка погибла, утонув в ванне, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области.
5 июня 2019 года в ванной комнате одной из квартир Караганды утонула, оставленная без присмотра малолетняя девочка 2018 г.р. На момент обнаружения, в квартире находился 30-летний отец ребенка.
- Данный факт зарегистрирован по ст.141 ч.2 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекших по неосторожности смерть ребенка). Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшедшего выясняются. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит, - сказали в полиции.
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