Думан Кожахметов назначен начальником управления полиции Караганды

Начальник ДП области высоко оценил профессиональные качества нового начальника.

6 июня начальник ДП Карагандинской области, полковник полиции Ерлан Файзуллин представил личному составу управления полиции города Караганды нового начальника. Им стал 40-летний полковник полиции Думан Кожахметов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Думан Рахымжанович Кожахметов – родился 19 сентября 1979 года. Имеет два высших образования. В органах внутренних дел с 2001 года. Начинал с оперуполномоченного отделения уголовного розыска Ерейментауского РОВД УВД Акмолинской области. С 2005 года занимал руководящие должности в подразделениях ДВД Акмолинской и Карагандинской области. С 2007 по 2010 г.г. работал заместителем Михайловского отдела полиции УВД г.Караганды, начальником данного подразделения. С 2010 по 2014 года возглавлял управление внутренних дел г.Темиртау. До назначения начальником УП г.Караганды Думан Кожахметов возглавлял ОП г.Шахтинск.

Представляя личному составу городской полиции начальник ДП области Ерлан Файзуллин высоко оценил профессиональные качества нового начальника и поставил ряд задач по охране общественного порядка, безопасности горожан.

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