Троих человек оштрафовали за проведение предварительных опросов по голосованию

На всех наложены штрафы в размере 15 МРП (для физлиц) и 30 МРП (юрлица).

Прокуратура инициировала семь административных дел за проведение предварительных опросов по предстоящему голосованию на выборах в президенты Казахстана. Об этом на брифинге в Центральной избирательной комиссии рассказал заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пояснил, согласно 9-му подпункту 28-й статьи закона "О выборах в РК" проводить опросы могут только законные лица, имеющие 5-летний опыт. Для этого нужно предварительно уведомить ЦИК РК в письменном виде, уже потом проводить опрос. Но в отдельных социальных сетях и интернете некоторые пользователи все же проводили опросы.

- В этой связи прокуратурой возбуждены административные дела по ч. 3 ст. 120 КоАП в отношении 3-х граждан (Талдыкорган - 1, Алматы -2) и 4-х юридических лиц. На всех наложены штрафы в размере 15 МРП (для физлиц) и 30 МРП (юрлица). Для того, чтобы подобные факты не повторились, Генпрокуратура провела разъяснительные работы по проведению опросов, - сообщил он.

Кроме того, по словам Дембаева, прокуратурой установлен факт умышленного повреждения агитационного материала одного из кандидатов в президенты.

- По данному факту на жительницу столицы судом наложен штраф по ст. 114 КоАП в размере 15 МРП, - пояснил он.

Всего в суды поступило 11 заявлений по выборам (2 возвращено, 4 - от отказано в принятии, 3 – отказано в удовлетворении, 1 – удовлетворено, 1 – в производстве).

- К примеру, от одного лица по трудовому спору внутри предвыборного штаба кандидата Амиржана Косанова в Кызылординской области поступило 3 заявления. Суд отказал в их удовлетворении. В целом, текущий электоральный период происходит в правовом поле, - добавил заместитель генерального прокурора.

Всего на текущий момент поступило 21 заявление в прокуратуру. Их них 13 перенаправлено в избирательные комиссии, потому как они относились к их компетенции. По 8-ми другим обращениям прокурорами дано разъяснение в части самовыдвижения кандидатом и регистрации избирателя.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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