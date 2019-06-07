Нацбанк РК рекомендует взвешенно подходить к приобретению иностранной валюты

Ситуация на валютном рынке находится под пристальным контролем финрегулятора.

Ситуация на внешних рынках, связанная с торговыми конфликтами и ростом запасов нефти, повлияла на снижение котировок нефти на мировых рынках, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Так, стоимость нефти с 28 мая по 05 июня снизилась с 70 до 61 доллара США за баррель или более чем на 12%. Это оказало прямое влияние на курс тенге. Курс по состоянию на 6 июня 2019 года достиг уровня 384,53 тенге за доллар США.

Ослабли и курсы валют некоторых развивающихся экономик, в том числе торговых партнеров Казахстана. Помимо внешних факторов, на ослабление тенге повлияла психологическая реакция рынка, подогреваемая прогнозами в социальных сетях.

За последние сутки цена на нефть выросла до 62,2-62,5 долларов США за баррель, что позитивно повлияло на курс тенге. По состоянию на закрытие 7 июня биржевой курс тенге закрылся на уровне 383,26, показав рост в 0,3%.

Ситуация на валютном рынке находится под пристальным контролем Национального Банка Казахстана.

Внутренние фундаментальные факторы остаются благоприятными. Так, сальдо текущего счета платежного баланса второй квартал подряд складывается положительно, что говорит об укреплении международных резервов страны.

Золотовалютные резервы Национального Банка Казахстана за май текущего года выросли на 3,5%, или на 948 млн долларов США и составили 28,0 млрд долларов США. Их объем превышает 7 месяцев импорта товаров и услуг при необходимом минимуме в 3 месяца.

Национальный Банк Казахстана рекомендует взвешенно подходить к приобретению иностранной валюты, курс может колебаться как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления.

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