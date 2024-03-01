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Нацбанк продал из Нацфонда валюту на 609 млн долларов

Нацбанк продал из Нацфонда валюту на 609 млн долларов, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 12:02 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 1 марта 2024 года, доложил о ситуации на валютном рынке страны, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информационного сообщения, по итогам февраля курс тенге ослаб на 0,6%, до 450,65 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 172 до 187 млн долларов. Общий объем торгов составил 3,9 млрд долларов.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за февраль составили 609 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более 29 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок".Пресс-служба НБК

А для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в феврале продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 400 млн долларов, или порядка 10% от общего объема рынка.

В пресс-службе монетарного регулятора подчеркнули, что валютных интервенций в феврале Национальный банк не проводил.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в марте 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в марте 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов".Пресс-служба НБК

По данным Нацбанка, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

"Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба НБК

Ранее Нацбанк Казахстана сделал заявление по обмену банкнот. Согласно информации, банкноты новой серии "Сакский стиль" будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет.

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