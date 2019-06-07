Китайская делегация изучила политическую и правовую основу выборов, самого закона "О Выборах" РК, и готова честно исполнять свой долг и выполнять свою работу.

В столицу Казахстана приехала делегация наблюдателей за выборами из Китая. Они выразили уверенность, что выборы в республике пройдут в соответствии с законами страны. Об этом 7 июня на брифинге в Центральной избирательной комиссии рассказала представитель делегации из КНР Чжан Сиюнь, передает корреспондент Zakon.kz.

- По приглашению ЦИК мы приехали сегодня утром. За неполный день успели побывать только в Нур-Султане. Хотя на конкретных избирательных участках не успели побывать. Надеюсь, завтра и послезавтра у нас будет возможность убедиться в том, как все идет, - сказал он.

Из того, что делегация увидела за неполный рабочий день, он констатировал, что избирательная обстановка спокойная, а подготовительная работа проходит на профессиональном уровне.

- Гарантировано право контактов, то есть это хорошая основа есть, при которой каждый избиратель может цивилизованно и свободно делать свой выбор, - сообщил он.

Кроме того, он отметил, что китайская делегация изучила политическую и правовую основу выборов, самого закона "О Выборах" РК, и готова честно исполнять свой долг и выполнять свою работу.

- Надеемся, что все, что связано с выборами, голосованием, обеспечением условий, будет строго в соответствии с законами РК. И что выборы пройдут свободно, грамотно и цивилизованно, - добавил делегат.

Помимо этого, он сообщил, что наблюдатели КНР после выборов готовы встретиться с журналистами и сообщить свою официальную позицию.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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