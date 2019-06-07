В очередной раз спасатели ГУ "РОСО КЧС МВД РК" участвовали в поисково-спасательной операции в горах.

6 июня туристы заблудились в горах Заилийского Алатау, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГУ "РОСО КЧС МВД РК".

Группа молодых людей вышла в горы по маршруту до пика Кумбель. На обратной дороге туристов настиг сильный дождь, который сильно ухудшал видимость. Парень, шедший позади, незаметно отстал от группы, его положение усложнялось тем, что мобильные телефоны все участники похода переложили к нему в рюкзак.

Заявитель самостоятельно спустился до площадки между Медео и Шымбулаком, удостоверился в том, что его товарищи не спустились к заранее оговоренному месту встречи. Тревога за друзей подсказала, что в сложившейся ситуации нужна помощь спасателей-профессионалов.

На место происшествия выехала спасательная группа, в том числе спасатель-медик и спасатель-кинолог.

Благодаря тому, что профессиональные навыки проведения спецработ у спасателей на высоком уровне, отсутствие связи с заблудившимися не оказалось сильной помехой. Прекрасное ориентирование на местности позволило специалистам в кратчайшее время найти потерявшихся в районе ущелья Горельник.

После экстремальной прогулки обоим понадобилась первая доврачебная помощь, спасатель-медик обработал все ссадины, обезболил и иммобилизовал ушибленный после падения локоть одного из пострадавших.

После воссоединения группа туристов была доставлена в безопасное место – на автобусную остановку.

Спасатели РОСО рекомендуют перед походом в горы ознакомиться с прогнозом погоды (следует помнить, что в горах возможность осадков выше, чем в городе), рассказать о маршруте близким. Если вы пошли в поход группой, старайтесь держаться вместе.

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