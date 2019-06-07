Токаев сделал заявление о выборах
Президент рассказал о своей принципиальной позиции.
Фото : Акорда7 июня 2019, 21:52
Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о предстоящих выборах в стране, сообщает Zakon.kz.
- Обеспечение честных и справедливых выборов - моя принципиальная позиция. Верю, выборы будут именно такими. На это направлены усилия всех госорганов, - написал Токаев в своем Twitter-аккаунте.
Обеспечение честных и справедливых выборов – моя принципиальная позиция. Верю, выборы будут именно такими. На это направлены усилия всех госорганов.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 7 июня 2019 г.
Токаев подчеркнул: транспарентность выборов возможна при участии гражданского общества.
- Выборы - это соревнование программ, а не конфликт. Превыше всего - единство нации.
Транспарентность выборов возможна при участии гражданского общества. Выборы – это соревнование программ, а не конфликт. Превыше всего – единство нации.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 7 июня 2019 г.
Выборы Президента Казахстана состоятся 9 июня с 07.00 до 20.00 часов.
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