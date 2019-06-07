Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев сделал заявление о выборах

Президент рассказал о своей принципиальной позиции.

Фото : Акорда7 июня 2019, 21:52

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о предстоящих выборах в стране, сообщает Zakon.kz.

- Обеспечение честных и справедливых выборов - моя принципиальная позиция. Верю, выборы будут именно такими. На это направлены усилия всех госорганов, - написал Токаев в своем Twitter-аккаунте.

Токаев подчеркнул: транспарентность выборов возможна при участии гражданского общества.

- Выборы - это соревнование программ, а не конфликт. Превыше всего - единство нации.

Выборы Президента Казахстана состоятся 9 июня с 07.00 до 20.00 часов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты