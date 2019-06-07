Токаев сделал заявление о выборах

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о предстоящих выборах в стране, сообщает Zakon.kz.

Обеспечение честных и справедливых выборов – моя принципиальная позиция. Верю, выборы будут именно такими. На это направлены усилия всех госорганов.