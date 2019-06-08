Столичная клиника вернула деньги спустя три года

Зауреш Утенова поддалась на уговоры специалистов одной из клиник столицы и заплатила им за возможность улучшить свое здоровье более полумиллиона тенге.

Вернуть молодость, стать еще привлекательнее, соблазнительнее, но при этом не ложиться под нож хирурга. Все больше казахстанских женщин стали прибегать к "уколам красоты". И если в профессионализме "специалистов" из соцсетей наши граждане хоть иногда сомневаются, то клиникам, имеющим солидные, яркие вывески и шикарные офисы в центре столицы чаще всего доверяют без оглядки. Но, как показала практика, зря, рассказывает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В августе 2016 года Зауреш Утенова поддалась на уговоры специалистов одной из клиник столицы и заплатила им за возможность улучшить свое здоровье более полумиллиона тенге. Однако уже через пару месяцев ее самочувствие резко ухудшилось.

Зауреш Утенова:

- У них были какие-то лекарства, после этого у меня начали выпадать волосы. Так как у меня ухудшилось здоровье, я подошла к юристу, к руководству подошла, в "Med world" подошла, вот, "Plaza". Когда подошла к руководству, я сказала, что по состоянию здоровья перенесла операцию, мне нельзя горячее, там есть обертывания горячие. Мне запретили. Я хочу, чтобы возвратили мои деньги, хотя бы какую-то часть, 50%

Еркин Томпиев - представитель общества по защите прав потребителей:

- Медицинский центр "World Астана" в "Триумфе Астаны" расположен. Нам приходилось выезжать, проверять медицинские услуги, потому что к нам обратились более 3 женщин. Нам было сложно определить, как там работают специалисты, потому что они не давали нам, не допускали к документам. Мы не могли проверить сертификаты, их лицензию.

Журналисты побывали в этом центре под видом новых пациентов и увидели, что лицензия на право работы была выдана в феврале 2017 года. Это значит, что или это какое-то новое разрешение взамен старого, или же тут полгода принимали людей и продавали им процедуры без официального разрешения.

Людмила Бюрабекова - председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК:

- Мы столкнулись сейчас этой проблемой, что многим, именно субъектам, проще заплатить штраф, ничего дальше не делать, не предпринимать никаких мер для того, чтобы соблюдать все требования и жить до следующего штрафа. Они могут просто уведомить о том, что они начали работать. И прийти проверить их предлицензионный, постлицензионный контроль мы можем только в случае появления жалобы. Если пациент получил некачественную услугу, обратился к нам с жалобой, только тогда мы можем прийти проверить и выявить этот факт, что не было лицензии.

Во время записи интервью у очередной пострадавшей в очередном центре косметологии представители клиники сразу же выбежали с предложением все урегулировать мирно.

- Может быть, пройдем и решим этот вопрос? Как раз руководство на месте.

- С 2016 года женщина.

– С 2016?

– Да! 2019 сейчас, и вы сейчас только, когда мы с камерой пришли, решили этот вопрос решить.

То ли камера Первого канала "Евразия" так отрезвляюще подействовала на руководство клиники, то ли у них действительно проснулась совесть, но спустя 3 года с Зауреш Утеновой подписали соглашение о расторжении договора и выплатили оставшуюся сумму. К сожалению, так бывает не всегда. Из-за законодательных коллизий недобросовестные косметологические клиники могут продолжать сейчас работать без лицензий, а врачи-самоучки без дипломов и сертификатов допуска.

Представители госорганов их не могут проверить, пока не поступит обоснованная жалоба. Быстро отменить мораторий на превентивный контроль у министерства здравоохранения при всем желании не получится. Поэтому они решили в ближайшее время разместить в открытом доступе фамилии всех косметологов, которые имеют государственное разрешение на работу.

Но самой надежной защитой от псевдооздоровителей была и остается собственная осторожность. Лучше потратить пару минут времени и несколько нервных клеток на выяснение всех данных о враче и клинике, чем потом мучительно больно восстанавливать свое здоровье и веру в справедливость.

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