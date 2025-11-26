Спустя 15 лет сериал "Клиника" выходит с прежними актерами

Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок возвращаются в клинику Sacred Heart в образах своих персонажей, сообщает Zakon.kz.

Сериал продолжит историю друзей Джея Ди Дориана и Кристофера Терка. Спустя годы они снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем.

В проект вновь вернутся Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон К.МакГинли и Джуди Рейес. Шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра.

Премьера перезапускаемого популярного сериала состоится 25 февраля 2026 года.

