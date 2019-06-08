Посольство США продает имущество на аукционе в Нур-Султане

Дипломатический автомобиль, мебель и оргтехнику выставят на торги.

Аукцион по продаже имущества проводит 15 июня посольство США в Казахстане, передает Sputnik Казахстан.

На торги выставляется бытовая и офисная мебель, бытовая техника, ковры, копировальные машины, металлические двери, IT-оборудование, телевизоры, оборудование для технического обслуживания, инструменты, расходные материалы и газонокосилки, девять транспортных контейнеров.

Посольство также намерено расстаться с одним дипломатическим автомобилем и шинами.

С условиями и графиком торгов можно ознакомиться на сайте посольства.

Регистрационный сбор - 10 тысяч тенге.

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