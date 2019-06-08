Головкин назвал точный срок завершения карьеры

Он намерен закончить в 2021-м.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин заявил о планах повесить перчатки на гвоздь по истечении трехлетнего контракта со стриминговым сервисом DAZN, сообщает Sports.kz.

Дебютом Головкина на DAZN станет бой против канадца Стива Роллса 8 июня в Нью-Йорке. Соглашение с «проектом на миллиард» станет заключительной главой его карьеры профессионального боксера, которую он начал в 2006 году и намерен закончить в 2021-м. Таким образом, GGG планирует провести на профи-ринге 15 лет. Ожидается, что после ухода из бокса Геннадий переключится на промоутерскую деятельность в роли главы собственной компании GGG Promotions.

- Прямо сейчас у меня есть еще шесть боев. Мой контракт рассчитан на шесть поединков, на три года. Затем я завершу карьеру, потому что я люблю свою семью, - цитирует Геннадия ESPN.

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