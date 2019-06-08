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Мужчину с "Вальтером" задержали в Алматинской области

При задержании мужчина заявил, что нашел пистолет на улице.

Фото : topwar.ru8 июня 2019, 12:15

Полиция задержала 32-летнего мужчину с пистолетом марки "Вальтер", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

Отмечается, что пистолет был непригоден к стрельбе.

- Подозреваемый мужчина, оказавшийся 32-летним жителем Алматы, задержан в поселке Отеген батыра. Согласно поступившей оперативной информации мужчина был вооружен огнестрельным оружием. Действительно, при досмотре у задержанного был обнаружен и изъят пистолет "Вальтер". Проведенной криминалистами экспертизой выяснилось, что пистолет непригоден к стрельбе из-за отсутствия "бойка" - сообщили в ДП области.

При задержании мужчина заявил, что нашел пистолет на улице. Действительно ли это так предстоит выяснить полицейским. Также они выяснят происхождение оружия.


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