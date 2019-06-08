КНБ опубликовал ролик о вернувшихся из Сирии казахстанцах

На момент приезда у женщин наблюдались серьезные изменения сознания.

Документальный ролик о вернувшихся из Сирии казахстанцах опубликовали в Комитете национальной безопасности, передает Zakon.kz.

Всего в рамках трех этапов операции жусан из Сирии были вывезены 524 казахстанских гражданина, включая 30 мужчин, 137 женщин, 357 несовершеннолетних из них 27 сирот. Сейчас они проходят процесс реабилитации.

- В рамках спецоперации "Жусан" в реабилитационном центре проводится реабилитационная и разъяснительно-практическая работа. Специалисты нашего центра, это теологи и психологи, проводят реабилитационную и разъяснительную профилактическую работу. В чем она заключается? Это религиозное просвещение, это психологическая коррекция и социальная адаптация вернувшихся граждан Казахстана из зон террористической активности, - рассказал директор Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра "Акниет" Алим Шауметов.

По словам директора Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Павлодарской области Гульназ Раздыковой, на момент приезда у женщин наблюдались серьезные изменения сознания. В первую очередь это замкнутость, биполярность мышления, глубокая религиозная погруженность переходящая в поле фанатизма. У многих были серьезные психологические травмы из-за потери детей.

Одна из женщин, уехавшая в Сирию в 16 лет, рассказала о том, насколько сложно ей сейчас привыкнуть к условиям Казахстана.

- Непривычно, конечно, семь лет. За семь лет много чего забыто. Сложности нет, просто непривычно, что обратно вернулась. Одежда красивая, да, цветная вся, но я не привыкла к этой одежде. Там была когда, мечтала увидеть маму, родственников. Я вышла замуж в 15 лет. У меня отец умер, в аварию попал, родственники приехали, забрали. Двоюродный брат дяде сказал, я жениться хочу. И дядя выдал. Ему было 15. Он до меня выехал в Сирию. Через восемь месяцев я уехала. Сейчас мне 27. Четверо детей. Было пять, один два года назад умер от истощения, от голода. Месяц ему было, - рассказала она.

По словам Гульназ Раздыковой, о той жизни они рассказывают очень скудно, так как каждая история - трагедия. Многие девушки потеряли своих детей. Одним из направлении терапии является работа с психотравмой. Все эти рассказы сопровождаются слезами этих девушек.

- Мама не знает что я здесь. Чем буду заниматься дальше не знаю. Я думаю об этом, но не имею представления, что будет дальше, - продолжила она.

По словам Раздыковой, недавно домой уже выехало несколько девушек.

- Они начали выходить на связь, предлагали свою помощь в качестве волонтеров в проекте "Жусан-3", разговаривать с другими девушками и помогать им в ресоциализации. Они сожалеют конечно и раскаиваются в своих поступках и действиях. Благодаря реабилитационной программе они искренне хотят попросить прощения у общества, помочь обществу, и воспитать своих детей в духе патриотизма и уважения к своей Родине, - сказала она.

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