Пьяный муж, поссорившись с женой, поджег квартиру

Людей эвакуировали с помощью автолестниц.

8 июня в 14:06 на пульт "101" ДЧС города Нур-Султан поступило сообщение о сильном задымлении в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома по адресу Бейбитшилик, 1, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

Загорелись мебель и вещи. Прибывшие пожарные эвакуировали из подъезда тринадцать человек, в том числе двоих детей. С помощью автолестницы и трехколенной лестницы сняли с третьего этажа шесть человек, в том числе ребенка.

В 14:38 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что после семейного конфликта с супругой, 46-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, поджег квартиру, где они жили. Начато досудебное расследование по статье 202 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РК.

- Мужчина задержан и доставлен в Управление полиции.В рамках расследование проводятся следственные мероприятия. Выясняются обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении пресс-службу ДП города Нур-Султан.

В тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС, 4 человека личного состава и одна единица техники ЦРАОСО.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!