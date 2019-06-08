Ограблена машина в Туркестанской области – инкассаторы убиты

В служебной автомашине находилось свыше 7,5 миллионов тенге, предназначенных на выплату пенсий и пособий.

7 июня 2019 года около 18.15. ч. в дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение из отделения почты о том, что на связь не выходят двое инкассаторов, выехавших по маршруту в посёлок для доставки денежных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В служебной автомашине находилось свыше 7,5 миллионов тенге, предназначенных на выплату пенсий и пособий.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы Арысского РОП. Установлено, что инкассаторы выехали по указанном маршруту в сторону одного из поселков, однако затем по неизвестным причинам перестали выходить на связь. Полицейские приняли все необходимые меры по установлению их местонахождения, в том числе проверили все въезды и выезды из района, камеры видеонаблюдения, установленные на улицах и перекрестках, провели опрос возможных очевидцев происшествия и другие оперативные мероприятия.

На поиски инкассаторов ориентировали все комплексные силы полиции Арысского РОП, Управления криминальной полиции и других подразделений ДП Туркестанской области. В результате оперативники нашли брошенную автомашину в 5 км. от г. Арыси, а трупы инкассаторов обнаружили в 35 км. от районного центра в поле с огнестрельными ранениями.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 99 "убийство" и 192 "разбойное нападение". Полицейскими принимаются все необходимые оперативно-розыскные меры по установлению личности и задержанию подозреваемых лиц в совершении тяжкого преступления.

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