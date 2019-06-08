20 фото, на которые придется посмотреть несколько раз, чтобы понять, что происходит

Глядя на подобные творения, сложно даже предположить, что хотел сказать автор снимка. То ли это неудачный момент, то ли человеческая глупость, то ли чья-то чудная попытка самовыражения. Как бы то ни было, существует огромное количество фотографий, на которых разворачиваются загадочные сюжеты, которые никак нельзя объяснить с точки зрения формальной

Именно такие фото собраны в этом обзоре. Внимание — даже не пытайтесь понять их. Это все равно бесполезно.

Просто бабушка психанула.

Припарковался неудачно, зато хотя бы со швейной машинкой сфотографируюсь.

А в турагентстве нам обещали приличный номер с джакузи.

Смелая альтернатива жвачке для тех, кто вчера выпил лишнего.

Твой мозг будет обманывать тебя, утверждая, что эти фото одинаковые. "Все мне говорили, что у меня симметричное лицо, так что я отобразила одну половину. Одно фото обычное, другое отзеркаленное.

Тренер, мы больше не будем проигрывать, только не заставляй нас это есть!

В древнегреческой мифологии это никому бы не показалось странным.

Наконец-то дети забрали внуков и можно спокойно отдохнуть.

Так вот с кого рисовали кота из "Шрэка"!

Альфа-самец и его цыпочки.

Межгалактические экскурсии по Шотландии. Недорого.

Гарем — это не так здорово, как кажется.

Любой студент между сессиями выглядит так. Особенно в глазах преподавателя.

И попробуй только пролезть без очереди.

Единственный случай, когда собака не хотела быть другом человека.

Кажется, они поймали Несси.

Клуб, где выразить отрицательное отношение к играющей музыке предельно просто.

Маленькая семейная драма.

Человек-пуховик на страже спокойствия и порядка в городе.

Пока ты сфокусирован на красном круге, кое-кто пристально наблюдает за тобой.

Источник: AdMe

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