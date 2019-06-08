Помогите! – Полицейский с ножом напал на коллегу в Уральске

Обороняющемуся удалось привлечь внимание людей.

В соцсетях появилось видео, на котором парень напал на полицейского с ножом, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в Instagram-паблике zhest_kz видно, что человеку в полицейской форме, сидящему за водительским креслом в автомобиле Hyundai Tucson, угрожает парень с ножом в руках. Двери автомобиля раскрыты, нападавший залез в машину со стороны переднего пассажирского кресла. Трудно разглядеть подробности происходящего, видна возня, судя по всему, идет борьба за нож. Полицейский явно опасается за свою жизнь, поэтому давит на клаксон и громко зовет на помощь.

Вокруг столпились люди, никто не вмешивается, затем нападавший – парень в белой майке, отпускает полицейского и убегает. Вместе с ним еще пара ребят, видимо пришедшие вместе с ним.

Нож остался в руке у человека в форме полицейского. К нему подходит несколько человек, спрашивают, знает ли он нападавших?

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Портал "Мой город" привел комментарий пресс-службы департамента полиции ЗКО, что это один из полицейских напал на другого из-за личных неприязненных отношений.

- 8 мая в 16.00 в дежурную часть департамента полиции ЗКО поступило сообщение о появлении в мессенджере Whats App видеозаписи, на которой неизвестные лица в гражданской одежде, находясь в салоне автомашины марки Hyundai Tucson, применяют физическую силу в отношении сотрудника полиции в форменной одежде. По изучению видео установлено, что двое дерущихся являются действующими сотрудниками полиции. В ходе разбирательства выяснилось, что между двумя сотрудниками произошел внезапный конфликт на почве личных неприязненных отношений. Материал зарегистрирован в ЕРДР. По данному факту начато досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе полиции.

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