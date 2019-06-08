Жители села в Акмолинской области считают, что обещанную дорогу строят в другом направлении

Когда-то в Шалкаре жили 1,5 тысячи человек. Бездорожье, отсутствие коммунальных благ вынудили многих покинуть село.

Жители села Шалкар Акмолинской области возмущены действиями подрядчика, который выиграл тендер на ремонт дороги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Жители утверждают, что строители развернули работы в другом направлении: начали с проезда, который ведет из другого села. А это плюс еще 9 км. Говорят, что именно в том населенном пункте родился и вырос подрядчик.

Шалкарцы, которые ждали ремонта не один год, теперь боятся, что такое родство может отрицательно сказаться на качестве новой дороги.

Жители села Шалкар называют эту дорогу 22 километра ада. Им давно обещают помочь, даже депутаты приезжали. Но пока все безрезультатно.

Если что случится, ни пожарных не дождешься, ни машину скорой помощи, заявляют сельчане.

Когда-то в Шалкаре жили 1,5 тысячи человек. Бездорожье, отсутствие коммунальных благ вынудили многих покинуть село.

- Если сделают дорогу, может, молодежь сюда вернется. Тут можно держать скот, заниматься земледелием. Будут ездить Газели, такси, автобусы, - считает житель села Шалкар Калыбек Токбаев.

Более 20 лет люди жаловались во все инстанции. Достучались. Их услышали и выделили около 1,5 млрд тенге из бюджета на ремонт участка дороги из села Шалкар до главной Кургальджинской трассы.

Однако, по словам местных жителей, генподрядчик решил внести изменения в проектно-сметную документацию. И начал ремонт не с Шалкара, а с села Маншук. А это плюс 9 км.

- Директор генеральной подрядной организации - выходец аула Маншук. Поэтому, он и решил начать ремонт дороги со своего села. А деньги выделены на 22км. Получается, его размажут на 32 км. Вы понимаете, какое качество будет у нашей новой дороги? - возмущается житель села Шалкар Хайрулла Ташидов.

Надо отметить, что дорогу на Шалкар подрядчики посыпали щебеночно–цементной сухой смесью. По технологии после такой процедуры в течение десяти дней ее должны покрыть асфальтом. Сельчане жалуются, что прошло уже 1,5 месяца. Асфальта еще нет, щебень уже весь на обочине, а цемент в воздухе. Зато дорожники заверяют - все идет по плану.

- Между селами Маншук и Шалкар остается 9 км. Чтобы эту дорогу ремонтировать, мы будем вынуждены вернуть технику назад, возить туда материалы и рабочих. Это дополнительные траты. Поэтому решили начать ремонт с села Маншук. Шалкарцы приходят, возмущаются. Мы им показываем проектно-сметную документацию, - говорит директор подрядной организации Руслан Даулетбаев.

Ремонт злополучных 22 км обещают закончить через два года. Подрядчик надеется, что к этому времени из бюджета выделят дополнительные средства на те самые 9 км. Иначе, им действительно придется экономить. И скорее всего, это отразится на качестве ремонта.

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