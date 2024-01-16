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Жители Алматинской области утопают в грязи

Жители Алматинской области утопают в грязи Фото: pxhere
Жители села Жалкамыс в Алматинской области страдают из-за бездорожья. И такая ситуация, по их словам, длится уже на протяжении многих лет, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Almaty.tv, жители за одну зиму они меняют до трех пар обуви.

Нурлан Калбаев многодетный отец за 10 лет и никогда не видел асфальта в селе.

"В этом году я обувь купил в кредит. Потому что по 3 пары нужно каждому ребенку. А у меня четверо детей. Вот и считайте – 12 пар сапог каждый сезон. А все из-за того, что дорог нет. Детей в школу в грязной обуви не пускают. Приходится сменную покупать. И все равно вся обувь промокает и портится".Нурлан Калбаев

Местные власти уверяют, что в курсе ситуации и проблему решат, но конкретных сроков обозначить не могут.

"На этот год у нас запланировано постелить щебенку на пяти километрах. Это по 12 селам, в общем. Но это в порядке очереди. То есть, по порядку, на сколько улиц хватит, на столько и будет постелено. Но пока сложно сказать, когда именно здесь сделают дороги".Аким Кайнарского сельского округа Нурбол Есенбаев

Всего в сельском округе в таком же состоянии находится примерно половина улиц. Многие жители, уставшие копаться в грязи, уже всерьез задумываются о переезде.

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Анастасия Московчук
Алматинская область
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