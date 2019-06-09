Прямая трансляция вечера бокса с участием Головкина и двух казахстанцев

Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) выходит на ринг впервые после поражения от Сауля "Канело" Альвареса.

В Нью-Йорке на Мэдисон сквер гарден стартовал вечер профессионального бокса, где выступает три казахстанца, в том числе экс-чемпион мира Геннадий Головкин. Zakon.kz предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию об этом событии.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) выходит на ринг впервые после поражения от Сауля "Канело" Альвареса (52-1-2, 35 КО), где потерял титулы чемпиона мира. Его соперником сейчас будет небитый канадец Стив Роллс (19-0, 10 КО). За это время в его карьере произошли изменения. Он заключил контракт с телевещательной платформой DAZN на шесть боев, а также поменял тренера – теперь он готовится к боям под руководством Джонатона Бэнкса, отказавшись от услуг Абелем Санчеса, с которым сотрудничал последние 10 лет.

Бой Головкин-Роллс пройдет в промежуточной весовой категории 164 фунта. На взвешивании казахстанец оказался на 363 грамма легче канадца - 73,935 кг (163 фунта) против 74,298 кг (163,8 фунта).

Накануне боя Головкин поблагодарил соотечественников за поддержку.

- Я никогда не забываю откуда я родом - написал Геннадий под видео.

В андеркарте выступят еще два казахстанца – непобежденный Али Ахмедов (14-0, 10 КО) и Бахтияр Эюбов (14-0-1, 12 КО). Ахмедов оспорит вакантный титул WBC International с американцем Маркусом МакДэниэлом. Прямой эфир можно посмотреть здесь.

Текстовая трансляция, представленная ниже, обновляется!

5:45 Доброе утро! Пока Казахстан спал, в Нью-Йорке уже с 4:30 утра по времени столицы РК идут бои андеркарта. Полный список боев выглядит так:

Джонатан Арройо (3-0-1, 1 КО) — Джордан Моралес (3-7, 2 КО), оба США - полусредний вес до 66,678 кг (147 фунта), 4 раунда

Никита Абабий, США (4-0, 4 КО) — Хуан Франсиско Лопес Барахас, Мексика (5-0, 3 КО) — средний вес до 72,574 (160), 6 раундов

Чарльз Конуэлл (9-0, 7 КО) — Кортни Пеннингтон (12-3-3, 5 КО), оба США— первый средний вес до 69,85 (154), 10 раундов, вакантный титул USBA

Брайан Себальо, США (8-0, 4 КО) — Бахтияр Эюбов, Казахстан (14-0-1, 12 КО) — полусредний вес до 66,678 (147), 8 раундов

Али Ахмедов, Казахстан (14-0, 10 КО) — Маркус МакДэниэл, США (15-0, 2 КО) — суперсредний вес до 168 фунтов (76,203 кг.)., 10 раундов, вакантный титул WBC International

Исраил Мадримов, Узбекистан (2-0, 2 КО) — Норберто Гонсалес, Мексика (23-12, 13 КО) — первый средний вес до 69,85 (154), 10 раундов

5:51 Сейчас на ринге ведут бой Чарльз Конуэлл и Кортни Пеннингтон. Фаворитом в этом бою считается Конуэлл, на кону вакантный титул чемпиона Америки по одной из версий.

5:54 Пока американские боксеры ведут бой, расскажем, что уже произошло. Первыми на ринг должны были выйти американские полусредневесы - непобежденный Джонатан Арройо (3-0-1, 1 КО) и Джордан Моралес (3-7, 2 КО). Однако бой, запланированный на четыре раунда, не состоялся. У Арройо были выявлены проблемы во время медобследования. После того, как стало известно о срыве поединка, Джонатан поднялся в ринг и извинился перед пришедшими поболеть за него фанатами.

5:57 Вторым боем андеркарда стал четырехраундовый бой в среднем весе между 20-летним американцем русского происхождения Никитой Абабием (4-0, 4 КО) и мексиканским боксером Хуаном Франсиско Лопесом Барахасом (5-0, 3 КО). Абабий победил нокаутом в первом раунде и остался непобежденным, а Барахас проиграл впервые в карьере.

6:01 Тем временем, в бою Конуэлла и Пеннингтона начинается 4 раунд. Преимущество пока у Конуэлла.

6:02 После того, как американцы разыграют вакантный титул USBA, на ринг выйдет первый казахстанец- Бахтияр Эюбов. После него - Али Ахмедов. Эюбов встретится с американским проспектом Брайаном Себальо (8-0, 4 КО). Фиксированный гонорар Бахтияра за этот бой — 8 000 долларов, Себальо получит в три раза больше — 25 000 долларов. Ахмедов проведет титульный бой за пояс WBC International с американцем Маркусом МакДэниэлом (15-0, 2 КО). За этот бой Али получит гарантированный гонорар в 25 000 долларов, МакДэниэл заработает значительно больше - 45 250 долларов.

6:06 Бой Конуэлл-Пенингтон продолжается. Конуэлл атакует, контролирует ход боя, наращивает темп, режет углы. Его соперник, скорее, выживает в этом бою, но держится молодцом, не тушуется.

Альберт Ахметов

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