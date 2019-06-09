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Раскрыты подробности употребления Алибасовым жидкости для труб

Родственники продюсера собираются судиться с производителем жидкости для прочистки труб.

Фото : teleprogramma.pro9 июня 2019, 07:18

Бари Алибасов-младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для прочистки труб. Об этом он сообщил в интервью телеканалу НТВ, передает Lenta.ru.

Сын продюсера уточнил, что это произошло в студии звукозаписи.

- Если что-то рядом с раковиной стоит на кухне у него дома, то это что-то питьевое. А на студии - рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул, - рассказал он.

Алибасов-младший добавил, что его отец сразу выплюнул жидкость, но что-то все равно попало в желудок.

Ранее, говоря о состоянии продюсера, он подчеркнул, что опасности для жизни нет. Алибасов-старший пробудет в состоянии медикаментозного сна еще несколько дней.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему четвертую степень ожога желудка.

Родственники продюсера собираются судиться с производителем жидкости для прочистки труб.


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