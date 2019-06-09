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В Казахстане началось голосование на внеочередных выборах президента

Всего в стране 9967 избирательных участков. Остальные будут открыты позже, в частности и из-за того, что пять регионов Казахстана находятся в другом часовом поясе.

Фото : kp.kz9 июня 2019, 07:41

В Казахстане началось голосование на внеочередных выборах президента страны. С 7 утра 823 участка открыли свои двери для избирателей. Об этом сегодня на брифинге об открытии участков и начале голосования в 12 регионах Казахстана рассказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров, передает корреспондент Zakon.kz

Всего в стране 9967 избирательных участков. Остальные будут открыты позже, в частности и из-за того, что пять регионов Казахстана находятся в другом часовом поясе.

- Из числа приступивших к голосованию 48 избирательных участков начали голосование с 6 часов согласно принятых соответствующими территориальными избирательными комиссиями решениями, - добавил спикер.

Он также напомнил, что голосование начинается в 7 часов.

- В день голосования председатели избирательных участков начали процесс открытия за час до его начала, проверили наличия избирательных урн, бюллетеней, определили ответственных за их выдачу. 8023 участка приступили к голосованию, - сказал Петров.

Всего в списки избирателей включено 9 627 027 человек.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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