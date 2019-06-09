Дарига Назарбаева проголосовала на выборах президента

Она отметилась в списках избирателей, получила бюллетень и прошла в кабинку для голосования.

Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева проголосовала на своем избирательном участке №58, расположенном во Дворце школьников по пр. Б. Момышулы, передает корреспондент Zakon.kz.

Назарбаева прибыла на избирательный участок в 9.55. Она отметилась в списках избирателей, получила бюллетень и прошла в кабинку для голосования. На выходе из избирательного участка спикер Сената пообщалась с международным наблюдателем Драгомиром Каричем.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Голосование началось в 7.00 и продлится до 20.00 местного времени.

Общее количество избирательных участков по Казахстану - 9 970, в том числе 65 участков в 51 зарубежной стране. Наибольшее количество участков за границей открыто в России. Казахстанцы могут проголосовать в посольстве Казахстана в Российской Федерации в Москве (избирательный участок №265), еще четыре избирательных участка открыты при генеральных консульствах и консульствах Казахстана в Астрахани, Казани, Омске и Санкт-Петербурге.

По состоянию на 1 января 2019 в Реестр избирателей РК Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан.

После закрытия избирательных участков в 20.00 начнется подсчет голосов избирателей. Он должен завершиться в срок не позднее 12 часов с момента окончания голосования.

Напомним, на пост президента претендуют семь кандидатов. Это:

Жамбыл Ахметбеков - от Коммунистической народной партии;

Дания Еспаева - от партии "Ак жол";

Амиржан Косанов - от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" ("Судьба нации");

Толеутай Рахимбеков - от партии "Ауыл";

Амангельды Таспихов - от Федерации профсоюзов Казахстана;

Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) – от партии Nur Otan;

Садыбек Тугел - от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи").

За ходом голосования следят казахстанские и международные наблюдатели. ЦИК РК для наблюдения за выборами президента аккредитованы 1013 наблюдателей, из них: 866 наблюдателя от 9 международных организаций и 147 наблюдателя от 41 иностранного государства.

Принципиальное отличие этих выборов от электоральных кампаний прошлых лет - впервые в независимом Казахстане в бюллетенях не будет фамилии Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. 19 марта 2019 года он объявил о досрочном прекращении своих полномочий. Согласно Конституции, к исполнению обязанностей президента приступил действующий на тот момент председатель Сената Парламента - Касым-Жомарт Токаев. 20 марта 2019 года состоялось принесение президентской присяги Токаевым.

9 апреля Токаев выступил с обращением к народу и объявил о проведении досрочных выборов президента.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!