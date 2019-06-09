Гордость страны! Токаев поздравил Головкина с победой

Казахстанцы гордятся своим чемпионом.

Президент Казахстана поздравил Геннадия Головкина с победой, передает Zakon.kz.

- Поздравляю нашего чемпиона – Геннадия Головкина с уверенной победой! Геннадий в очередной раз показал свой сильный дух, твердую волю и высокое мастерство. Казахстанцы гордятся своим чемпионом! - написал Президент в твиттере.

Поздравляю нашего чемпиона – Геннадия Головкина с уверенной победой! Геннадий в очередной раз показал свой сильный дух, твердую волю и высокое мастерство. Казахстанцы гордятся своим чемпионом! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 9 июня 2019 г.

Утром 9 июня по казахстанскому времени состоялся бой Головкина с канадским боксером Стивом Роллсом. Казахстанский боксер в четвертом раунде отправил соперника в нокаут.

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