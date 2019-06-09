Нигматулин проголосовал на президентских выборах
Спикер Мажилиса пришел на избирательный участок №111.
Фото : Ж.Куспанова9 июня 2019, 11:27
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин проголосовал в воскресенье на президентских выборах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Нурлан Нигматулин пришел на избирательный участок №111, который расположен в Национальной библиотеке в г.Нур-Султане.
В Казахстане 9 июня проходят президентские выборы. Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным законом на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
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