В России ввели штраф за повторное воровство электричества

Энерговоровство сказывается на всех потребителях, в том числе подключившихся к сетям по договору.

С 9 июня 2019 года за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям начинают действовать двукратные штрафы, передает "Российская газета".

Закон, который вступает в силу сегодня, вносит отдельный пункт на этот счет в статью 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством РФ. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.

Наказание за первое самовольное подключение к электро- или теплосети осталось прежним: штраф для физлиц - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей (от 50 до 75 тысяч тенге), для должностных лиц - от 30 тысяч до 80 тысяч или дисквалификация от одного до двух лет, для юрлиц - штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (от 500 тысяч до миллиона тенге).

Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.

В сфере электроэнергетики в среднем около восьми процентов людей, однажды самовольно подключившихся к сети и безучетно (то есть бесплатно) использовавших электроэнергию, делали это снова в течение года, сообщалось в пояснительной записке к проекту закона со ссылкой на данные "Россетей" за 2017 год. В Минэнерго РФ добавляли, что в течение трех лет уровень рецидивов еще выше - 18 процентов, поэтому повышенный штраф, по оценкам ведомства, поможет бороться с неплатежами.

Энерговоровство сказывается на всех потребителях, в том числе подключившихся к сетям по договору. Незаконные же подключения приводят к скачкам напряжения и преждевременному износу сетей, а также становятся причиной аварий. Введение штрафа за повторное самовольное подключение не только сократит убытки компаний, но и позволит снизить случаи электротравматизма, в том числе с летальными исходами, которые происходят с электроворами, считают в "Россетях". В компании добавляют, что каждая вторая травма в электроустановках напряжением выше тысячи вольт смертельна.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!