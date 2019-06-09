Аким ЗКО проголосовал на выборах президента

9 июня- самый важный день для казахстанцев.

Фото : пресс-служба

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов проголосовал на избирательном участке №521 в Уральске, передает пресс-служба акимата области. В здание, расположенного здесь колледжа информационных технологий, глава региона прибыл со своими родителями, супругой и детьми. - 9 июня- самый важный день для казахстанцев. Сегодня с семьей пришли на избирательный участок и исполнили свой гражданский долг. Детей взяли, чтобы они были сопричастны. Отдали свой голос за единство, развитие и будущее страны, - сказал аким ЗКО.

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