Аким ЗКО проголосовал на выборах президента
9 июня- самый важный день для казахстанцев.
Фото : пресс-служба9 июня 2019, 13:40
Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов проголосовал на избирательном участке №521 в Уральске, передает пресс-служба акимата области.
В здание, расположенного здесь колледжа информационных технологий, глава региона прибыл со своими родителями, супругой и детьми.
- 9 июня- самый важный день для казахстанцев. Сегодня с семьей пришли на избирательный участок и исполнили свой гражданский долг. Детей взяли, чтобы они были сопричастны. Отдали свой голос за единство, развитие и будущее страны, - сказал аким ЗКО.
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