В убийстве инкассаторов в Туркестанской области подозревают их коллегу

Расследование продолжается.

Начальник ДП Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков на брифинге рассказал о задержании подозреваемого в убийстве двух инкассаторов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, около 20:00 7 июня была найдена брошенная машина в 3 км от города Арысь со следами крови внутри салона.

- Стало известно о намеренном убийстве инкассаторов. На следующий день утром 8 июня в 6:00 в 35 км от райцентра найдены тела убитых инкассаторов с пулевыми ранениями в голову. В результате оперативных мероприятий вычислена личность подозреваемого, который задержан по месту проживания, - уточнил Дальбеков.

Подозреваемый является сотрудником отделения почты, местный житель 1981 года рождения.

- У задержанного найден обрез и украденные деньги, все конфисковано. Со слов подозреваемого, он будучи в отпуске, попросил коллег подвезти его. Находясь в машине, застрелил двух коллег, взял деньги и скрылся. Мужчина взят под арест сразу по двум статьям УК РК 99 "убийство" и 192 "разбойное нападение". Расследование продолжается, - сказал он.

7 июня 2019 вечером около 18:16 в дежурную часть поступило заявление от отделения почты, что на связь не выходят двое инкассаторов, выехавших по маршруту в поселок для доставки денежных средств. В служебной автомашине находилось свыше 7,5 миллионов тенге, предназначенных на выплату пенсий и пособий. На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы Арысского РОП. Установлено, что инкассаторы выехали по указанном маршруту в сторону одного из поселков, однако затем по неизвестным причинам перестали выходить на связь. Полицейские приняли все необходимые меры по установлению их местонахождения, в том числе проверили все въезды и выезды из района, камеры видеонаблюдения, установленные на улицах и перекрестках, провели опрос возможных очевидцев происшествия и другие оперативные мероприятия.

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