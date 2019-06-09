Гражданская платформа "Аманат" представила первый отчет

До 11:00 зафиксировано 14 нарушений и составлены по ним акты.

До 11:00 выявлены 14 нарушений во время выборов, связанных с техническими и организационными моментами. Об этом сообщил представитель гражданской платформы "Аманат" Мурат Абенов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- В целом по стране работа в избирательных участках своевременно началась. Есть участки, где наши наблюдатели утром не смогли до семи часов попасть, но мы это относим к техническим вопросам. В целом, до 11:00 зафиксировано 14 нарушений и составлены по ним акты. Нарушения преимущественно незначительного характера и носят больше всего технический и организационный характеры. Также было сделано около 50 устных предупреждений, которые были устранены со стороны избирательных комиссий, - сказал Мурат Абенов на пресс-конференции гражданской платформы.

Он попросил наблюдателей также не нарушать правила и строго придерживаться требований, указанных в законе.

- Наша основная цель - повышение доверия общества к выборам, максимально помочь провести выборы прозрачно, содействие недопущению незаконных манипуляций. Я прошу внимательно отслеживать эти моменты. Пока подтвержденных фактов нет. Когда мы наблюдаем определенную активность, мы видим, что риски могут существовать, - призвал Мурат Абенов.

Также он обратился к наблюдателям, что "в случае выявления нарушений во время выборов, нужно оперативно сообщить и составить акты".

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