Гусман рассказал, о чем говорил с Назарбаевым

Мне очень понравился его настрой. Он вспомнил встречи, которые проходили в России, с россиянами, совместные проекты.

На брифинге первый заместитель генерального директора "ТАСС" и международный наблюдатель от МПА СНГ Михаил Гусман рассказал, о чем секретничал с Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым сегодня на избирательном участке, передает корреспондент Zakon.kz.

Перед тем, как проголосовать Елбасы обменялся парой слов с международным наблюдателем Михаилом Гусманым.

- Я имел честь работать на 58 избирательном участке, где голосовал Нурсултан Абишевич. Более того, мне выпала возможность буквально несколько минут обменяться с ним какими-то точками зрения, поскольку я давно его знаю, много работал с ним, мы делали фильмы о нем. Мне очень понравился его настрой. Он вспомнил встречи, которые проходили в России, с россиянами, совместные проекты. В то же самое время, касаясь своего решения, он сообщил, что принял правильное решение, устремленное в будущее и именно это, мне кажется, главное, - пояснил Гусман.

При этом известный журналист отметил, что сейчас выборы "в самом разгаре".

- Выборы сейчас в самом разгаре, и я думаю, что мы вряд ли можем с уверенностью говорить о его результатах, это не принято и не этично. Все, что мы сейчас можем сказать, это об атмосфере выборов, о том, как они проходят с точки зрения организации, с точки зрения активности казахстанцев. На мой взгляд, это производит впечатление. Уже к полудню, по крайней мере, все мировые агентства дали информацию о том, что уже половина казахстанцев пришли на выборы. Я много раз бывал на выборах, в разных странах, это очень впечатляющая цифра, говорящая об устремлении граждан Казахстана отдать свой голос тому, кого они посчитают правильным, чтобы возглавил страну. Это первые выборы, которые проходят без участия Первого Президента, подлинного национального Лидера страны. Это придает этим выборам особенный, специфический характер, - считает он.

Также Гусман сообщил, что главная пресс конференция наблюдателей состоится после того, как будут посчитаны голоса, но "то, что выборы великолепно организованы, и то, что выборы, говорящие о том, что казахстанцы с уверенностью смотрят в будущее, исходя из явки, для меня это очевидно".

Оксана Скибан, Нур-Султан

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