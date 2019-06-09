И.о. премьера Молдавии распустил парламент

Президент страны Игорь Додон расценил это как попытку узурпации власти.

Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента, передает ТАСС.

Подписывая документ, Филип подчеркнул, что досрочные выборы являются самым демократическим инструментом по выходу из политического кризиса. Он назначил досрочные выборы в парламент на 6 сентября.

Подобные решения исполняющий обязанности главы государства принял после того, как "Конституционный суд [Молдавии] установил, что президент [республики Игорь Додон] отказался выполнять свои конституционные полномочия и инициировать досрочные выборы", пояснил Филип. Сейчас, продолжил он, политика Молдавии "находится под угрозой". После решения, которое накануне приняли социалисты и блок ACUM, других шагов ожидать было нельзя, уверен Филип.

Президент страны Игорь Додон расценил это как попытку узурпации власти.

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк.

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