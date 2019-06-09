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Факт нарушения тайны голосования в Алматы не подтвердился

Для общественного контроля за выборами на каждом избирательном участке работают наблюдатели.

Фото : zakon.kz9 июня 2019, 17:06

В некоторых СМИ сообщалось о якобы нарушении тайны голосования, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорилось, что корреспондент одного информагенства стал свидетелем того, что на избирательном участке №111 женщина заглядывает в кабинку для голосования к избирателю и дает какие-то указания. До этого сообщалось, что на этом же участке в кабинку для голосования зашли сразу два человека.

- Никаких нарушений на указанном участке не было, - рассказывает наблюдатель, член гражданской платформы "Аманат" Мадина Мугази. - Мы тут с самого утра сидим, наблюдаем за процессом. Кроме меня еще несколько наблюдателей здесь присутствуют, и мы все видим. Да, действительно два человека из одной семьи хотели зайти в одну кабинку. Но председатель участка остановила их и отправила каждую по отдельности. Напомним, что для общественного контроля за выборами на каждом избирательном участке работают наблюдатели. В Казахстан прибыла большая группа международных наблюдателей, которые также осуществляют наблюдение за ходом избирательного процесса.


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