По ее словам, наблюдатели практически везде, "какие бы они не представляли партии и общественные организации или штабы кандидатов, фиксируют что нарушений нет. Массовых, так уж точно".

Наблюдатели из СНГ не видели массовых митингов и массовых нарушений в ходе выборов в президенты РК. Об этом сегодня на брифинге в Центральной избирательной комиссии сказала заместитель председателя Комитета Совета Безопасности Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, Елена Мизулина, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы ни одного митинга не видели, могу вам сказать. Дело в том, что я спокойно к этому отношусь, более того если люди хотят митинговать, это их право. Но если возможность участвовать в выборах и проголосовать реально, поставив соответствующую отметку в бюллетене, я бы избрала этот вариант. Опять же право на митинги существует, если не нарушается закон, - сказала она.

Она предположила, что у митингующих могут быть резонные аргументы против выборов, но призвала действовать по закону.

-Ничего другого здесь предложить нельзя. Я не видела этих массовых митингов, хоть мы и колесим с 6 утра по центру Нур-Султана. Я не утверждаю, что этого нет. В СМИ даже некогда посмотреть, откровенно скажу, - добавила она.

На этих выборах наблюдатели от межпарламентской ассамблеи СНГ - 37 человек, которые разделились на несколько групп и посетили уже 10 участков.

- Мы общались с наблюдателями. Могу сказать, что ряд общественных движений очень активно практически на всех избирательных участках, где мы были, были представители гражданской платформы, были представители штаба кандидата от объединений национал-демократической партии, и от партии Нур-Отан и ряд общественных объединений.

По ее словам, наблюдатели практически везде, "какие бы они не представляли партии и общественные организации или штабы кандидатов, фиксируют что нет нарушений, массовых совершенно точно".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!