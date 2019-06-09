Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

МИД прокомментировал задержание полицейскими журналиста Agence France Press

Хотел бы обратить внимание, что этот журналист в своем аккаунте в Twitter сообщил, что его никто не избивал и у него при случайном падении образовался синяк под глазом - Василенко.

Фото : Twitter9 июня 2019, 19:37

Журналиста Agence France Press Кристофера Риколтона отпустили из РОВД в Алматы после звонка из МИДа. Однако, заместитель министра Роман Василенко, считает, что его могли отпустить и без вмешательства ведомства. Так, чиновник прокомментировал инцидент задержания представителя иностранного СМИ сегодня на брифинге в ЦИК, передает корреспондент Zakon.kz.

- Действительно такая ситуация произошла с журналистов Agence France Press Кристофером Риколтоном, который был после соответствующего вмешательства и разбирательства отпущен с извинениями и возвращением ему всех документов и оборудования. При этом хотел бы обратить внимание, что этот журналист в своем аккаунте в Twitter обратил внимание на то, что его никто не избивал и у него при случайном падении образовался синяк под глазом, - сказал Василенко

При этом, он добавил, что звонки в МВД были сделаны в связи с тем, что МИД отвечает за иностранных журналистов, а не потому-что полицейские не смогли бы разобраться в ситуации сами, и отпустить сотрудника Agence France Press.

- Мы как МИД отвечаем за работу здесь на нашей территории иностранных журналистов, которые получают у нас аккредитацию. Что касается того, выпустили его из задержания после нашего вмешательства или выпустили бы его и без нашего вмешательства, я думаю, так бы и произошло, просто чуть медленнее, когда разобрались, что он является аккредитованным при МИД иностранным журналистом, - пояснил он.

На вопрос, как задержание журналиста прокомментировали в МВД РК, Василенко не ответил и предложил задать этот вопрос позже, во время брифинга заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты