МИД прокомментировал задержание полицейскими журналиста Agence France Press

Хотел бы обратить внимание, что этот журналист в своем аккаунте в Twitter сообщил, что его никто не избивал и у него при случайном падении образовался синяк под глазом - Василенко.

Журналиста Agence France Press Кристофера Риколтона отпустили из РОВД в Алматы после звонка из МИДа. Однако, заместитель министра Роман Василенко, считает, что его могли отпустить и без вмешательства ведомства. Так, чиновник прокомментировал инцидент задержания представителя иностранного СМИ сегодня на брифинге в ЦИК, передает корреспондент Zakon.kz.

- Действительно такая ситуация произошла с журналистов Agence France Press Кристофером Риколтоном, который был после соответствующего вмешательства и разбирательства отпущен с извинениями и возвращением ему всех документов и оборудования. При этом хотел бы обратить внимание, что этот журналист в своем аккаунте в Twitter обратил внимание на то, что его никто не избивал и у него при случайном падении образовался синяк под глазом, - сказал Василенко

При этом, он добавил, что звонки в МВД были сделаны в связи с тем, что МИД отвечает за иностранных журналистов, а не потому-что полицейские не смогли бы разобраться в ситуации сами, и отпустить сотрудника Agence France Press.

- Мы как МИД отвечаем за работу здесь на нашей территории иностранных журналистов, которые получают у нас аккредитацию. Что касается того, выпустили его из задержания после нашего вмешательства или выпустили бы его и без нашего вмешательства, я думаю, так бы и произошло, просто чуть медленнее, когда разобрались, что он является аккредитованным при МИД иностранным журналистом, - пояснил он.

На вопрос, как задержание журналиста прокомментировали в МВД РК, Василенко не ответил и предложил задать этот вопрос позже, во время брифинга заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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