77% казахстанцев проголосовали на выборах

В Нур-Султане проголосовало 68,3% избирателей, в Алматы – 52,2%, Шымкенте – 67,1% - Сабила Мустафина секретарь ЦИК.

77% казахстанцев проголосовали на досрочных выборах президенты страны. Об этом сегодня на брифинге в Центральной избирательной комиссии сообщила секретарь ЦИК Сабила Мустафина, передает корреспондент Zakon.kz.

Всего в списках избирателей числится 11 947 995 человек.

В разрезе регионов: по Акмолинской области проголосовали 83,0% избирателей, в Актюбинской – 84,6%, Алматинской – 89,0%, Атырауской – 71,2%, в Восточно-Казахстанской – 84,5%, Жамбылской – 81,3%, Западно-Казахстанской – 66,2%, Карагандинской – 77,1%, Кызылординской– 77,6%, Костанайской – 84,0%, Мангистауской– 68,3%, Павлодарской – 79,5%, Северо-Казахстанской – 79,8%, Туркестанской – 84,8%.

- В Нур-Султане проголосовало 68,3% избирателей, в Алматы – 52,2%, Шымкенте – 67,1%. Хочу напомнить, что в пяти западных областях завершение выборного процесса состоится в 21:00 по их времени. А на 51 участках за пределами страны голосование продолжается, - сказала она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!