В Генпрокуратуре РК рассказали о зафиксированных в ходе выборов нарушениях

По всем фактам, связанным с незаконной выдачей бюллетеней, виновные были привлечены к административной ответственности, а бюллетени аннулированы.

В городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях зафиксированы 19 нарушений выборного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Булат Дембаев. И добавил, что в целом, ситуация в день голосования, как и за всю вся электоральную кампанию, спокойная. А по упомянутым фактам возбуждено 18 административных дел.

Это и незаконная агитация, и выдача гражданам на руки по несколько бюллетеней, и вбросы в урну, и голосование на двух участках.

По фактам выдачи нескольких бюллетеней заведено 12 дел по статье 110 КоАП. По фактам голосования два и более раза или за другого избирателя – 6. Все материалы направлены в суд. Члены избирательных комиссий, допустившие нарушения, отстранены. К примеру, в Кызылорде на избирательном участке 251 одному избирателю выдано пять бюллетеней. Прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 110 КоАП. По нему судом наложен штраф в размере 25 МРП.

В городе Алматы, Алматинской и Туркестанской областях в отношении избирателей, вбросивших по два бюллетеня в урну и проголосовавших на двух участках прокурорами возбуждены дела по статье 108 КоАП. Четыре из них же оштрафованы также на 25 МРП, остальные находятся на рассмотрении в суде.

По всем фактам, связанным с незаконной выдачей бюллетеней, виновные были привлечены к административной ответственности, а бюллетени аннулированы.

Булат Дембаев также прокомментировал появившееся в соцсетях видео с вбросом бюллетеней.

- Факт проверяется, если он подтвердится, то будут применены меры. На данный момент, мы не можем с уверенностью сказать, что это не фейк. Будем проверять.

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