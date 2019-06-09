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Полицейские получили травмы во время митингов

Виновные будут установлены и привлечены к жесткой ответственности.

Фото : zakon.kz9 июня 2019, 21:53

В ЦИК РК прошел брифинг, на котором заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал о том, что в ходе беспорядков в Нур-Султане и Алматы пострадали полицейские, передает Zakon.kz.

Около 500 человек доставили в полицию с митингов в Алматы и Нур-Султане. При задержании правонарушителей специальные средства, по словам Кожаева, не применялись.

Согласно сведениям управления здравоохранения Алматы, никто не обращался за медпомощью в медучреждения. В Нур-Султане на месте проведения незаконных акций к медработникам обратились 12 человек. Все в основном жаловались на гипертонический криз.

В то же время Кожаев сообщил о том, в отношении сотрудников полиции, прибывших навести порядок, митингующие применили подручные средства.

- Здесь же необходимо отметить, что со стороны участников антиобщественных движений в городе Нур-Султане, декларировавших о мирном характере протестов, уже применяются броски камнями, попадающимися под руку предметами, целенаправленно используются перцовые баллончики. В результате этих действий три сотрудника полиции получили травмы. Двое пострадали от брошенных из толпы камней, и один получил ожог роговицы глаз от целенаправленно примененного перцового баллончика, - сообщил замминистра.

Он предупредил, что таким действия будет дана соответствующая процессуальная оценка по статье уголовного законодательства. Данные люди будут установлены и привлечены к жесткой ответственности.


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