Токаев лидер, второй Косанов-результаты Exit-poll

За Токаева проголосовало почти 70 % казахстанцев - предварительные данные Exit-poll.

Согласно предварительным данным, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало почти 70 % казахстанцев, сообщил на брифинге директор ТОО "Научно-исследовательский центр "Молодежь" Талгат Калиев, передает корреспондент Zakon.kz.

- В ходе опроса гражданам был задан вопрос о том, за кого они проголосовали. Результат опроса: Жамбыл Ахметбеков набрал 3,116 %, голосов, Дания Еспаева 4,78 %, Амиржан Косанов 14,96 %, Толеутай Рахимбеков 2,71 %, Амангельды Таспихов 2,63 %, Касым-Жомарт Токаев 69,94 %, Садибек Тугел 1,92 %, - сообщил Калиев.

На площадке Службы Центральных коммуникаций огласили и результаты exit-poll проведенного институтом "Қоғамдық пікір".

По данным института за Токаева проголосовало - 70,13%; за Аметбеков - 2,86%; за Еспаеву - 5,32%, за Косанова - 15,39%; Рахимбекова - 3,03%, Таспихова - 1,41%, Тугел - 0,86%.

- Опрос избирателей проведен по стандартной международной методике, респондентам был задан один вопрос "Скажите, за какого кандидата вы проголосовали на президентских выборах в РК?". С 7 утра до 20:00 было проведено 6 волн опроса, в результате опрошено 13 тыс. 200 избирателей. Погрешность опроса составляет 3%. В проведении опроса было задействовано более 350 интервьюеров, - сказала на брифинге председатель совета института "Қоғамдық пікір", магистр социологии Айнур Мажитова.

9 июня в Казахстане прошли досрочные президентские выборы. На пост главы государства претендуют семь кандидатов: Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии Казахстана, Дания Еспаева от демократической партии "Ак жол", Амиржан Косанов – претендент от движения "Ұлт тағдыры", Толеутай Рахимбеков от партии "Ауыл", Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов, Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan, Садыбек Тугел от общественного объединения "Ұлы дала қырандары".

Голосование проходило на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами.

Согласно предварительным данным ЦИК, общая явка избирателей на территориальные участки Казахстана составила 77,4%. В разрезе регионов в Акмолинской области проголосовали 83,4% избирателей, в Актюбинской – 84,9%, Алматинской – 89%, Атырауской – 71,2%, в Восточно-Казахстанской – 84,9%, Жамбылской – 81,3%, Западно-Казахстанской – 66,3%, Карагандинской – 77,3%, Кызылординской– 81,6%, Костанайской – 84,1%, Мангистауской– 68,9%, Павлодарской – 81,2%, Северо-Казахстанской – 79,8%, Туркестанской – 84,8%. В столице Казахстана проголосовали 68,9% избирателей, в Алматы – 52,2% и в городе Шымкент – 67,6%.

Айша Тулеубекова, Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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