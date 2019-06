Жители Гонконга протестуют против закона об экстрадиции

В Гонконге местные жители вышли на улицы для участия в акции протеста против нового законопроекта об экстрадиции с КНР, сообщает Life.ru.

По данным организаторов, акция собрала рекордное за последние годы количество участников - свыше 1 млн человек. Полиция называет более скромную цифру в 240 тыс.

Two and a half hours later - Hong Kong’s rally against extradition is going strong. Feels like a historic moment. Many people who don’t protest normally are here. pic.twitter.com/gKsLPFDN6v

Демонстранты выступают против поправки в законопроект, которая позволит Гонконгу выдавать подозреваемых в нарушении законов КНР. Местная оппозиция считает, что закон может коснуться не только фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и правозащитников и местных диссидентов.

Идея принятия закона за последние недели вызвала бурные споры в гонконгском обществе и спровоцировала акции протеста.

Stunning image of the protest in #HongKong today (just posted on @AppleDaily_HK's Instagram account.) Many we spoke to said it was the first time they joined a protest & felt a proposed extradition law would so fundamentally alter the city's freedoms that they couldn't sit back. pic.twitter.com/fUwStzEN1A