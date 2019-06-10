Тенге укрепился на торгах после выборов
В обменниках доллар покупают/продают по 383,7-385,5 тенге.
Фото : 24daily.net10 июня 2019, 11:30
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 383,01 тенге за доллар (-0,33 тенге), объем торгов – 197,040 млн долларов (+32 860 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,1042 тенге за юань, объем торгов – 3 020 тыс. юаней.
В обменниках курс доллара - 383,7-385,5 тенге, евро - 434,5-437 тенге, рос.рубля - 5,92-5,97 тенге.
В торгах приняли участие 22 члена KASE.
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