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Тенге укрепился на торгах после выборов

В обменниках доллар покупают/продают по 383,7-385,5 тенге.

Фото : 24daily.net10 июня 2019, 11:30

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 383,01 тенге за доллар (-0,33 тенге), объем торгов – 197,040 млн долларов (+32 860 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,1042 тенге за юань, объем торгов – 3 020 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 383,7-385,5 тенге, евро - 434,5-437 тенге, рос.рубля - 5,92-5,97 тенге.

В торгах приняли участие 22 члена KASE.


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