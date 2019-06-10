Президентом Казахстана избран Токаев - предварительные итоги ЦИК

Итоговая явка избирателей по Казахстану составила 77,4%.

Кандидат в президенты от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов, сообщил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, передает корреспондент Zakon.kz.

- За кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева проголосовало 70,76 % казахстанцев, Амиржан Косанов - 16,02 %, Дания Еспаева - 5,2%, Толеутай Рахимбеков - 3,2%, Амангельды Таспихов - 2,7%, Жамбыл Ахметбеков - 1,82 %, Садибек Тугел - 0,92 %, - сообщил Петров.

В целом, по его словам, за кандидата в президенты от партии Nur Otan проголосовали 6,5 млн человек, за Жамбыла Ахметбекова - 167 249 человек, единственная женщина-кандидат Дания Еспаева набрала 478 153 голосов, Амиржан Косанов - 1 472 733 голоса, Толеутай Рахимбеков - 294 271 человек, Амангельды Таспихов – 190 304 человека, претендент от движения "Ұлы дала қырандары" Садибек Тугел – 84 348 человек.

10 июня ТОО "Научно-исследовательский центр "Молодежь" озвучил предварительные данные, согласно которым большее количество голосов избиратели отдали Касым-Жомарту Токаеву.

9 июня в Казахстане прошли досрочные президентские выборы.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов: Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии Казахстана, Дания Еспаева от демократической партии "Ак жол", Амиржан Косанов – претендент от движения "Ұлт тағдыры", Толеутай Рахимбеков от партии "Ауыл", Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов, Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan, Садыбек Тугел от общественного объединения "Ұлы дала қырандары".

Голосование проходило на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами.

Согласно предварительным данным ЦИК, общая явка избирателей на территориальные участки Казахстана составила 77,4%.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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