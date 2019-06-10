Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Видео нокаута в исполнении казахстанского боксера в Москве

Это был его второй бой в профи.

Фото : Zakon.kz10 июня 2019, 12:35

Казахстанский боксер Константин Брусенский второй бой в профессионалах завершил досрочно, передает Zakon.kz

Казахстанский боксер Константин Брусенский досрочно завершил второй поединок в профессионалах. На вечере бокса “Дерись и побеждай! Event 44” в Москве он встречался с Иброгимом Холмуродовым из Таджикистана.

Оба боксера уверенно начали поединок, но Брусенский был точнее, чаще попадал. Во втором раунде после удачной серии от казахстанца судья остановил бой. Это второй бой подряд, который Константин завершил досрочно.

Альберт Ахметов


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты