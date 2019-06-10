Видео нокаута в исполнении казахстанского боксера в Москве

Это был его второй бой в профи.

Фото : Zakon.kz

Казахстанский боксер Константин Брусенский второй бой в профессионалах завершил досрочно, передает Zakon.kz Казахстанский боксер Константин Брусенский досрочно завершил второй поединок в профессионалах. На вечере бокса “Дерись и побеждай! Event 44” в Москве он встречался с Иброгимом Холмуродовым из Таджикистана. Оба боксера уверенно начали поединок, но Брусенский был точнее, чаще попадал. Во втором раунде после удачной серии от казахстанца судья остановил бой. Это второй бой подряд, который Константин завершил досрочно. Альберт Ахметов

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