Существующие тарифы на электроэнергию обещают сохранить на 2020 год

От 1 до 18% снизились в среднем тарифы на электричество.

На правчасе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития электроэнергетической отрасли обсудили меры, принятые для снижения стоимости тарифов на электрическую энергию, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы провели работу по установлению объективного уровня тарифов на тот момент на производство электрической энергии. Вместе с этим поручением, которое прозвучало на Совбезе от Елбасы, речь шла об уровне объективном тарифов - предельных на электрическую энергию. Я напомню, что с 1 января еще и тариф на мощность, которая появилась в соответствии с законодательством. Поэтому мы для себя поставили задачу снижение тарифов по 2-м компонентам: на мощность и на электроэнергию, - напомнил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

По его словам, в связи с этим были внесены изменения в нормативные акты.

- Это в первую очередь, корректировки критериев формирования групп энергопроизводящих организаций. Раньше, если, допустим, 43 наших крупных станций, которые работают и тарифы которых мы регулируем, они были распределены по 17 группам. То есть в группу входили и с низкой и с высокой себестоимостью. Какие-то станции получали, несмотря на то, что у них низкая себе стоимость, дополнительные доходы, то теперь мы все станции определили в группы. У каждой станции был отрегулирован теперь тариф - 43 группы, - пояснил глава ведомства.

Также были изменена формула расчета предельного тарифа по поддержанию готовности электрической мощности.

- До этого предполагалось, что стоимость одного МВт будет 700 тысяч тенге. Мы установили 590 тысяч тенге. И более четче сделали регламент затрат на производство электрической энергии. Эти меры позволили исключить какие-либо необоснованные затраты для отдельных производителей электроэнергии. Также 14 декабря был принят приказ об утверждении предельных тарифов. Совокупное снижение цен на электроэнергию от энергопроизводящих организаций с учетом влияния рынка мощностей составило от 0,4% до 53,2% по разным субъектам рынка. Наибольшее снижение произошло на гидроэлектростанциях, там как раз 53%, а также на крупных тепловых электростанций, таких как Экибастузская ГРЭС-1. В свою очередь это позволило снизить с января тариф потребителям, - уточнил Бозумбаев.

Между тем вице-министр национальной экономики РК Ермек Алпысов сообщил, что в среднем стоимость тарифов на электроэнергию снизилась от 1 до 18%.

- По электроснабжению в регионах конечные тарифы на 2019 год от 1 до 18%, в целом, для населения, конечного потребителя снижены. Конечная цена зависит, как тариф изменится в следующем году. Это зависит от нескольких факторов, в частности, 55% тарифной смете - это занимает цена, которая будет на выходе от энергопроизводящих компаний, от генерирующих источников, - проинформировал он.

Также представитель ведомства добавил, что существующий уровень цен на электроэнергию "будут стараться" сохранить и на 2020 год.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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