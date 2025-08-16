В Алматы на 15% повысили тарифы на электроэнергию

В Алматы и Алматинской области с 15 июля введены новые тарифы на электроэнергию. Стоимость электричества увеличилась на 15%, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Кrisha.kz со ссылкой на данные филиала "Алатау Жарық Компаниясы" – "ЭнергоСбыт".

Согласно опубликованным данным, базовый тариф с НДС теперь составляет 35,67 тенге за кВт·ч. При этом действует дифференцированная система расчета: цена зависит от объема потребления и типа плиты, установленной в доме – газовой или электрической. Чем выше расход электроэнергии на человека, тем дороже обходится каждый киловатт.

Отмечается, что новые цены уже отражаются в квитанциях. А при превышении лимита первого уровня автоматически начисляется тариф второго или третьего уровня.

Рост расходов особенно затронет семьи с высоким потреблением и владельцев энергоемкой техники – кондиционеров, обогревателей и электрочайников.

Портал также сообщил, что повышение тарифов не сопровождалось отдельным брифингом ДКРЕМ или официальным заявлением акимата.