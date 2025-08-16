#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.87
632.01
6.76
Общество

В Алматы на 15% повысили тарифы на электроэнергию

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 22:14 Фото: Zakon.kz
В Алматы и Алматинской области с 15 июля введены новые тарифы на электроэнергию. Стоимость электричества увеличилась на 15%, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Кrisha.kz со ссылкой на данные филиала "Алатау Жарық Компаниясы" – "ЭнергоСбыт".

Согласно опубликованным данным, базовый тариф с НДС теперь составляет 35,67 тенге за кВт·ч. При этом действует дифференцированная система расчета: цена зависит от объема потребления и типа плиты, установленной в доме – газовой или электрической. Чем выше расход электроэнергии на человека, тем дороже обходится каждый киловатт.

Отмечается, что новые цены уже отражаются в квитанциях. А при превышении лимита первого уровня автоматически начисляется тариф второго или третьего уровня.

Рост расходов особенно затронет семьи с высоким потреблением и владельцев энергоемкой техники – кондиционеров, обогревателей и электрочайников.

Портал также сообщил, что повышение тарифов не сопровождалось отдельным брифингом ДКРЕМ или официальным заявлением акимата.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Свыше 35 тысяч студентов в Казахстане могут остаться без мест в общежитиях
Общество
23:08, Сегодня
Свыше 35 тысяч студентов в Казахстане могут остаться без мест в общежитиях
Пропавшая в Семее 13-летняя девочка найдена живой и невредимой
Общество
21:36, Сегодня
Пропавшая в Семее 13-летняя девочка найдена живой и невредимой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: