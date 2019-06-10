Названы причины снижения стоимости бензина
Во всем виноват профицит.
Фото : primeminister.kz10 июня 2019, 12:58
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев в кулуарах мажилиса объяснил причины снижения цены на бензин АИ-92, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, бензин дешевеет на фоне его наблюдающегося профицита.
- В Казахстане сегодня продолжается профицит по высокоактановому бензину - 92 и 95. Поэтому рынок реагирует, предложений по бензину много. Потребление сильно не растет. Если вы посмотрите, российский и казахстанский рынки имеют разные направления. Там цена растет, у нас снижается, - сказал он.
При этом глава ведомства отметил, что в отличие от потребителей для производителей такая ситуация не слишком радужная.
- Перспективы. Для нефтяников это не очень хорошая история, потому что поставлять нефть на внутренний рынок становится все менее эффективно для них. По сравнению с экспортом значительный разрыв получается. А для потребителей это хорошо, но рынок реагирует, так как он реагирует, - считает Бозумбаев.
Министр также добавил, что не видит в ситуации привязки к общей тенденции снижения цен на мировых рынках.
- Сегодня цена на нефть на внутреннем рынке на нефтепродукты формируется на рыночной основе, исходя из котировок Argus. Это чисто рыночные котировки, - заключил глава Минэнерго.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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