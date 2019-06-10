Когда примут решение по строительству АЭС в Казахстане

Никто не может нам запретить изучать этот вопрос.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев в кулуарах мажилиса прокомментировал по поводу строительства в Казахстане атомной электростанции (АЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

- Очень сложно об этом говорить, но, скажем так, если Бангладеш строит атомную электростанцию - это что плохо или нет? Она что, более развита эта страна? Наверное, для них это шаг вперед. Я не могу полемизировать на эту тему, но я могу еще раз твердо сказать, что в Казахстане никакого решения по строительству атомной станции не принято и не принималось. В Казахстане мы проходим этап исследования возможности строительства станции. В том числе запрашиваем возможные технологии от стран, которые производят эти технологии, их технические характеристики и ценовые параметры, чтобы для себя определиться, - отметил он.

По его словам, только после того как правительство и "Самрук-Казына" определятся с техпараментрами, "на суд общества будет вынесен этот вопрос".

- Вы же знаете, что наш президент во время визита в Семее сказал, что только с учетом общественного мнения и мнения общества можно этот вопрос каким-то образом решать. Но никто не может нам запретить изучать этот вопрос, - пояснил Бозумбаев.

Между тем журналисты поинтересовались, видел ли уже министр нашумевший сериал "Чернобыль" и каковы его соображения на этот счет. Глава ведомства указал, что, так как не смотрел фильм, то не может судить о правдоподобности описываемых в нем событий.

- Я не смотрел, времени не было. Все говорят про него, но я не смотрел. Худфильмы часто на сознание людей влияют разные сериалы, "Игра престолов" и так далее, но мы живем в реальном мире. Реальный мир он немного другой, чем сериал, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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