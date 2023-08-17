Строительство АЭС в Казахстане: решение примут на основе публичных слушаний

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в Экибастузе 17 августа рассказал, почему по поводу строительства АЭС проведут общественные слушания, а не общенациональный референдум, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев отметил, что сейчас в рамках "Программы развития энергетической отрасли" рассматривают различные сценарии строительства новых электроэнергетических мощностей в Казахстане, в том числе атомной станции.

"ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", которое принадлежит "Самрук-Энерго", начало предварительный конкурс, где были отобраны предварительные заявки потенциальных участников конкурса. Это компании из Франции, Кореи, Китая, России, и также вне конкурса рассматриваются заявки американских производителей малых и средних модульных реакторов", – сообщил министр.

По его словам, с соответствии с процедурами, которые проводит компания, требуется определить место размещения атомной станции. Ранее на уровне правительства обсуждали несколько площадок: город Курчатов, поселок Улкен на Балхаше и площадку на западе Казахстана.

"Наиболее перспективными площадками определили поселок Улкен и город Курчатов. По совокупности данных и исходя из заключений экспертов, предварительно одобрили площадку поселка Улкен, Балхаш. Теперь в соответствии с процедурами, чтобы на этой площадке приступить к какому-то предварительному анализу на предмет использования, на местах в регионах проводят общественные слушания", – пояснил Алмасадам Саткалиев.

Слушания позволят выяснить общественное мнение и понять, готовы ли жители региона предоставить площадку под размещение АЭС. Речи о строительстве станции, заявил министр, пока не идет.

"Проводится в соответствии с процедурами обязательное заслушивание общественности данного региона... После проведения кампании со встречей с общественностью в различных регионах страны в этой компании (ТОО "Казахстанские атомные электрические станции". -– Прим. ред.) должны всю эту информацию собрать и предоставить в правительство. Потом правительство будет принимать следующие шаги – решать, строить эту станцию или нет. Если будет принято решение о строительстве станции, то я думаю, что, безусловно, мнение населения в целом обязательно должно быть учтено при принятии окончательного решения", – отметил глава Минэнерго.

Алмасадам Саткалиев затруднился сказать, в какой форме планируют учитывать мнение местных жителей.

"В какой это форме будет, я пока сказать не могу. Мы знаем, что различные мнения существуют. Тем не менее количество людей, поддерживающих строительство АЭС, существенно выросло, потому что они получили информацию о технологиях, о безопасности данной станции, о тех возможностях, которая дает станция для развития страны в целом, региона, науки, образования. Речь идет о сотнях тысяч рабочих мест объективно, и это может служить катализатором развития атомной энергетики. То есть количество (граждан, поддерживающих строительство АЭС. – Прим. ред.) растет, и по итогам слушаний в регионах уже будут принимать соответствующие решения", – резюмировал министр.

17 августа в министерстве энергетики назвали дату проведения публичных обсуждений по вопросу строительства АЭС в Казахстане. О том, есть ли угрозы при строительстве АЭС и каковы плюсы от развития атомной энергетики, можно прочитать здесь.