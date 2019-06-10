Наблюдатели: В Алматы зафиксировали восемь нарушений

Члены организации посетили все открытые избирательные участки в Алматы.

Представители Гражданской платформы "Аманат" по мониторингу выборов, рассказали о прошедшем дне голосования, передает Zakon.kz.

Члены организации посетили все открытые избирательные участки в Алматы.

- Нами было выявлено восемь нарушений, о которых говорилось в социальных сетях. Например, 8 утра пришел пенсионер с двумя удостоверениями личности, чтобы проголосовать за кого-то из близких. Наш наблюдатель зафиксировал и составил протокол. Были нарушения, когда люди, не обладая городской пропиской, без открепительного талона, хотели проголосовать. Хочу отметить, что особое влияние на ход выборов, они не оказали. Были и фейковые нарушения, то есть, были фото в социальных сетях со школы #186, но это не подтвердилось, - сказал член Общественного совета Алматы Казыбек Шайх.

Он отметил, что выборы прошли легитимно. Помимо самого голосования, члены "Аманат" следили и за предвыборной кампанией, просматривали все СМИ, следили за справедливостью и законностью.

- Приходили пожилые люди, которые плохо видят, поэтому некоторые заходили по двое с детьми или внуками, чтобы они помогли. Это оценивалось как нарушение, но это не грубое нарушение. Приходили люди на участки, которые пытались бойкотировать выборы, мы им объяснили, что это нарушение, пресекали на месте, - заявила член Общественного совета Алматы Айгуль Шопшекбаева.

Члены Гражданской платформы "Аманат" помимо мониторинга могут высказывать и свои рекомендации. В частности, одно из предложений к следующим выборам, было создать единую базу казахстанцев.

- Многие казахстанцы не успевают брать открепительные талоны, либо находятся не в городе, где прописаны во время выборов. Мы бы хотели, чтобы действовала единая база казахстанцев для выборов. Когда каждый в независимости от прописки, мог бы прийти на участок, его ИИН проверят в базе, проверят голосовал ли он уже в этот день или нет, и он спокойно мог бы оставить свой голос в любом месте, вне зависимости от прописки, - предложил председатель правления общества дунган, член Ассамблеи народа Казахстана Абубакир Войнце.

Голосование проходило на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами.

Асема Тунгушбаева

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