Работы ведутся уже несколько лет и направлены, главным образом, на изучение миграционных путей осетрового стада, а также с целью определения уровня естественной и искусственной популяции.

В Казахстане разрабатывают генетические паспорта для рыб осетровых пород, передает Zakon.kz.

Работы ведутся уже несколько лет и направлены, главным образом, на изучение миграционных путей осетрового стада, а также с целью определения уровня естественной и искусственной популяции.

- Специалисты делают генетический паспорт на каждого пойманного производителя и на молодь. Впоследствии сможем определить откуда рыба, кто ее "родители", из какого она завода или же является естественным потомством. Таким образом сможем знать и вклад каждой страны, каждого завода в процесс воспроизводства рыб осетровых пород, - рассказал директор Атырауского филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" Ерболат Кадимов.

По словам Ерболата Кадимова, отсутствие точной информации о выживаемости мальков – проблема всех Прикаспийских государств, хотя почти везде есть осетровые заводы. И апробируемая сейчас методика генно-молекулярного анализа способна в будущем помочь определить разницу между искусственной и естественной популяциями.

За 20 лет существования двух местных осетровых заводов в море выпущено уже более ста миллионов мальков белуги, шипа, осетра, севрюги и стерляди. И, учитывая тот факт, что, к примеру, белуга становится половозрелой к 17-18-ти годам, то именно сейчас выпущенная когда-то мальками рыба, возможно, пытается попасть на нерест.

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